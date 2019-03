Los contagios del ébola en RD Congo se han reducido a la mitad desde enero

El número de contagios del virus del Ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) se ha reducido a la mitad desde enero, de 50 nuevos casos diarios a 25 actualmente, destacó este jueves el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.



El doctor etíope, que visitó la pasada semana el país africano para conocer las medidas de contención contra la epidemia, señaló este jueves en rueda de prensa que, “pese a la increíblemente difícil situación, el brote se ha contenido en once de las 28 comunidades donde hubo casos”.



Tedros añadió que, según las últimas cifras oficiales, hay 927 personas afectadas, de las que 584 fallecieron, y que la OMS y las autoridades sanitarias locales han desarrollado una campaña de vacunación a 87.000 personas, casi un tercio de ellas trabajadores del sector de la salud.



La zona afectada está cerca de la frontera con países como Uganda, Ruanda o Burundi, por lo que 5.000 vacunaciones se han llevado a cabo más allá de las fronteras de la RDC.



“Hemos evitado que el ébola continúe su expansión en el país y a través de las fronteras, no significa que no haya peligro pero por ahora lo hemos contenido en el área de Kivu Norte”, explicó.



Tras conseguir que no haya nuevos contagios en zonas antes gravemente afectadas, como las ciudades de Beni o Mangina, ahora los principales focos de nuevos casos se encuentran en las localidades de Butembo y Katwa, indicó el director general de la OMS.



El control del virus se ve dificultado por la presencia de grupos armados en la zona afectada y uno de los centros de atención a afectados en Butembo fue atacado con armas de fuego horas antes de que Tedros lo visitara, lo que causó la muerte de un policía y seis trabajadores.



“Cuando llegué cinco horas después y vi que estaba todavía abierto fue una lección de humildad, me dio confianza en que nuestro personal, junto al Gobierno, terminará esta labor”, subrayó Tedros.



El máximo responsable de la OMS reconoció que hay además focos de “resistencia” entre las comunidades afectadas a la hora de vacunarse o permitir que los fallecidos por el ébola sean enterrados siguiendo prácticas sanitarias para evitar que propaguen el virus.



Aunque el actual brote es el segundo peor desde que el ébola fue identificado en los años 70, sus números aún están lejos del que África Occidental sufrió en 2014, con cerca de 30.000 afectados y 11.000 fallecidos.

Fuente: EFE