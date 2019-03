Maestra que envió fotos íntimas a estudiante será juzgada

Kelsie Koepke es una profesora de Texas, Estados Unidos, que enfrenta acusaciones por una supuesta relación inapropiada con uno de sus estudiantes de 15 años de edad.

La maestra habría enviado fotografías íntimas a su estudiante a través de dos cuentas distintas de la conocida red social Snapchat.

Según RT, ” Tras realizar esos envíos en mayo de 2018, la mujer se disculpó y pidió al joven que no guardara ninguno de los archivos. Sin embargo, días después esa maestra repitió la maniobra y la víctima no denunció los hechos hasta el pasado 28 de febrero”.

Paetow High School Paraprofessional Kelsie Rochelle Koepke Arrested for Improper Relationship with a Student and Online Solicitation of a Minor https://t.co/16DSHZ6lDp pic.twitter.com/uD8pIM5EHx