Maluma anuncia un concierto de “altura”

El intérprete colombiano de música urbana Maluma anunció este miércoles en San Juan que el 9 de noviembre próximo se presentará en Puerto Rico, como parte de su gira mundial “Maluma World Tour”, y de cuyo espectáculo adelantó que será de “altura”, por el respeto a la isla donde se originó el reguetón.

Será en el Coliseo de Puerto Rico donde Maluma regresará a actuar como solista, después de tres años de ausencia, para interpretar los éxitos de sus tres discos y seguramente de su venidera producción, “11:11”, que espera publicar a finales de mayo.

“De aquí salgo a llamar a todos mis colegas, porque creo que Puerto Rico se merece un espectáculo de altura”, afirmó Juan Luis Londoño, Maluma, de 25 años, en una rueda de prensa en el atrio del mencionado estadio.

“No es un secreto que hoy en día yo pongo comida en la mesa para mi familia y para mí por los artistas de aquí que comenzaron el género en Puerto Rico. Y sería un regalo y un placer traer a mis colegas y otros que no son del género urbano. Por eso es que mis espectáculos no son solo de reguetón”, enfatizó.

Según explicó el intérprete, esta gira de espectáculos, que empezó hace varios meses y retomará en abril en Viena, la tuvo que detener por una cirugía que tuvo en enero en una de sus rodillas por una ruptura de ligamento que sufrió mientras jugaba fútbol.

Tras su presentación en Viena, Maluma continuará sus presentaciones por México, regresará a Europa para otra serie de espectáculos y culminará su gira en Estados Unidos hasta que el 9 de noviembre se presente en Puerto Rico.

“Estoy feliz de regresar a Puerto Rico. Estuve acá hace tres años y fue una experiencia inolvidable y espero darles un gran espectáculo”, afirmó Maluma, recién elegido Compositor del Año por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores de Música Latina.

En su presentación en San Juan se espera que interprete sus éxitos “El perdedor”, “Corazón”, “Felices los 4” y “Borró cassette”, así como “HP”, el primer sencillo de su cuarto álbum, “11:11”, que será lanzado en mayo próximo.

Sobre “HP”, Maluma explicó que el tema aconseja a las mujeres a que no tengan miedo en denunciar a cualquier hombre que las maltrata, pues si “no están aportando nada bueno en su vida que se alejen de ellas”.

“Lo más importante que yo les diría es que tengan fuerza, que tengan voluntad de alzar la mano, de abrir la boca y contarle al mundo por lo que está pasando”, afirmó.

“Estamos en un momento de la mujer, que está pasando por un empoderamiento muy fuerte y si no hablan ya, esas cosas van a seguir sucediendo. Quiero decirle a las mujeres que no tengan miedo y que hablen y cuenten sus problemas para que esto no pase y tiene que parar ya”, enfatizó.

Maluma adelantó que su producción contará con colaboraciones de artistas puertorriqueños y que “es un disco que aporta mucho a mis raíces, de cuando arranqué en la música” y que es más urbano que su anterior, “F.A.M.E.” (2018), que le valió el Grammy Latino 2018 al Mejor Álbum Pop Vocal Contemporáneo.

Maluma, a su vez, se ha convertido en uno de los principales cantantes urbanos colombianos, junto a J Balvin y Reykon, con la audacia de apoderarse del género del reguetón, dominado por artistas de Puerto Rico, donde se originó el ritmo.

“Antes no éramos aceptados porque no éramos de aquí porque no hacíamos buen reguetón, pero con el trabajo y la disciplina nos ayudó a mejorar. Trabajamos fuerte para hacer buena música. Es una industria de buenas canciones y procuramos hacer lo mejor y seguir aprendiendo todos los días”, puntualizó. EFE