Miles de personas marchan en Buenos Aires en contra del aborto

Miles de personas marcharon este sábado en el centro de Buenos Aires para protestar contra el aborto y solicitar al Gobierno políticas que “protejan al niño desde la concepción” bajo lemas como “Sí a la vida”, en una jornada teñida del celeste de los pañuelos “por las dos vidas” .



Esta nueva edición de la “Marcha por la vida” se realizó dos días antes del Día del Niño por Nacer, que en Argentina se celebra desde 1998, y reclamó que se proteja tanto al niño desde que es concebido como a la madre, según contó a Efe la directora de la organización Jóvenes con una Misión, Marta de Rodríguez.



“Exigimos que nuestros gobernantes protejan al niño desde la concepción (…). Queremos que protejan tanto a las mamás con un embarazo vulnerable o con una situación de desesperación y que proteja al bebé, porque nosotros creemos en la vida desde la concepción”, aseguró.



Además recalcó la necesidad de implementar una mejor educación sexual, ya que afirmó que “si hay prevención no tienes por que llegar a esto (aborto)”.



Desde la organización esperan que este año puedan alcanzar una afluencia de medio millón de personas en esta marcha, en parte como respuesta al debate sobre el aborto legal que llegó al Congreso durante el año pasado y que finalmente el Senado no aprobó.



Para De Rodríguez, “siempre está el tema del derecho” sobre el cuerpo propio, aunque considera que “ese bebé que está en el cuerpo de la madre ya tiene otro ADN, por eso no es su cuerpo”.



Como posibles alternativas al aborto propone opciones como la adopción.



“Creo que es muy importante que se acelere y se transparente y haya una política por parte del Gobierno con el tema de la adopción. Hay proyectos de ley, por ejemplo están con uno muy interesante que es de adopción desde el vientre, desde el momento del embarazo”, sostuvo.



La directora de Juventud con una Causa se mostró favorable a que se permita el aborto en casos como violación o peligro de muerte de la madre o el feto, aunque en este punto no todos los manifestantes están de acuerdo, ya que algunos proponen que no se aplique bajo ninguna circunstancia, como es el caso del portavoz de Jóvenes por la Vida, Nicolás Ceballos.



“Es un crimen, simplemente un crimen, porque acaba con la vida de otra persona. Por más que uno pueda decir que hay distintas formas o distintos causales no deja de ser un asesinato”, afirmó tajante a Efe.



Según su visión, incluso en casos de violación “no se puede hacerle pagar al niño que está en el vientre por el crimen de su padre”.



A pesar que desde que en los últimos años la sociedad argentina se ha polarizado en torno al aborto con un punto álgido vivido el año pasado durante el debate en el Congreso, Ceballos considera que “la mayoría del país esta a favor de la vida” y de la gente que hoy llenó varias calles del centro porteño con sus pañuelos celestes.

