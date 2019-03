Los expertos de la Fundación Pasqual Maragall han analizado a profundidad varios mitos del alzheimer en un blog que ofrece investigaciones, información y consejos que permiten conocer mejor la enfermedad y así, poder facilitar la cotidianidad de los afectados y sus cuidadores.

Sin más preámbulo, prepárate para dudar de lo que creías:

El Alzheimer se puede diagnosticar

Aunque existen síntomas que pueden establecer una posible afección, lo cierto es que no existe ninguna prueba que determine al 100% si una persona tiene Alzheimer.

Es un problema de memoria

A diferencia de lo que creías, el Alzheimer no solo es un problema de memoria. En realidad, la perdida gradual de memoria es solo un síntoma característico, al que se le suma a las alteraciones de varias funciones cognitivas, como el lenguaje. También se producen cambios de conducta.

Esto también se relaciona a la edad, ya que se cree que la vejez impide tener una mente lúcida, lo cuál es falso, ya que, tenga la edad que tenga, si la persona tiene síntomas de demencia, es que tiene un trastorno que lo causa.

Si el paciente recuerda experiencias a detalle, no tiene Alzheimer

No quiere decir que, si la persona se acuerda de cosas que pasaron hace mucho tiempo, no padece la enfermedad. De hecho, el paciente puede rememorar recuerdos lejanos y olvidar cosas que le han pasado ese mismo día. Esto debido a que se afecta el hipocampo, el cuál es clave para la generación de recuerdos nuevos. Los recuerdos antiguos se mantienen en otras áreas que, al principio, no se ven afectadas.

Es una enfermedad hereditaria

Si bien la genética puede ser un factor de riesgo, en la mayoría de casos se ha determinado que esta enfermedad neurodegenerativa no es hereditaria.

Existen medicamentos que detienen el Alzheimer

No existen ningún medicamento para frenarlo o curarlo, tan solo se pueden llevar a cabo tratamientos que logran reducir algunos síntomas de forma temporal e inclusive, mejorar la calidad del paciente.

Le toca a cualquiera, es como una lotería

La fundación destaca que cada vez hay más evidencias de que no existe una única causa del Alzheimer. De hecho, suele suceder por varios factores que pueden incidir en su aparición y que sí son modificables como la salud cardiovascular.

Fuente: La Vanguardia