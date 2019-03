Morales y Mesa muy cerca en intención de voto para presidenciales en Bolivia

El presidente de Bolivia, Evo Morales, y el opositor Carlos Mesa mantienen la cercanía en intención de votos para las elecciones generales de octubre, según una encuesta difundida este domingo por el diario Página Siete de La Paz.



El 32 por ciento de los encuestados respalda al binomio conformado por el expresidente Mesa y Gustavo Pedraza, mientras que el 31 por ciento apoya a la dupla oficialista de Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, según la encuesta.



Morales y García Linera mantuvieron el 31 por ciento obtenido en otra encuesta publicada por el mismo medio a principios de marzo, en la que Mesa y Pedraza aparecieron con un 30 por ciento.



El estudio incluye a otros cinco candidatos que no superan el 10 por ciento de intención de voto.



La alianza Bolivia Dice No, liderada por el senador Óscar Ortiz, logra un 8 por ciento, un punto más que en la encuesta de principios de mes; la dupla encabezada por el gobernador de La Paz, el opositor Félix Patzi, obtiene un 3 por ciento, logrando un punto más que en el anterior estudio.



El Partido Demócrata Cristiano (PDC), del expresidente Jaime Paz Zamora, obtiene un 2 por ciento, al igual que el binomio encabezado por el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas.



La única mujer que aspirará a la Presidencia en estos comicios, Ruth Nina, figura con un 1 por ciento, mientras que el 21 por ciento de los encuestados aún está indeciso.



El estudio fue hecho para Página Siete por la empresa Mercados y Muestras, con una muestra de 800 personas entrevistadas en las nueve capitales de departamentos del país, más la ciudad de El Alto y 31 urbes intermedias, entre los pasados 16 y 20 de marzo, con un margen de error del 3,47 por ciento.



Las elecciones generales estaban anunciadas inicialmente para el 27 de octubre, pero el órgano electoral boliviano decidió adelantarlas al 20 de octubre para garantizar la participación de los bolivianos residentes en otros países.



El organismo también ha fijado para el 15 de diciembre una eventual segunda vuelta, algo que solo sucedería si el candidato más votado no supera el 50 por ciento de los sufragios o alcanza el 40 por ciento con más de 10 puntos de diferencia respecto al segundo.



Evo Morales, el presidente con más tiempo en el poder en la historia de Bolivia, ha expresado su deseo de ganar estas elecciones con más del 70 por ciento de la votación y ha afirmado que si es reelegido para el periodo 2020-2025, será su último mandato.



La candidatura de Morales para un cuarto mandato es considerada ilegal por la oposición, que denuncia que incumple la Constitución del país, que limita a dos seguidos los periodos presidenciales, y el resultado de un referéndum en 2016 que negó al presidente la posibilidad de volver a presentarse.



El Tribunal Constitucional de Bolivia reconoció en 2017 el derecho a la reelección indefinida y en 2018 el órgano electoral habilitó la candidatura en base en este fallo.



El Constitucional ya autorizó para un tercer periodo a Morales, en el poder desde 2006, al entender que el primero no contaba porque el país se refundó en 2009 de República a Estado Plurinacional.

Fuente: EFE