Morat en EE.UU.: “No hace falta hablar el idioma para disfrutar de la música”

Después de conquistar Latinoamérica y España, la banda colombiana Morat aterriza en EE.UU. con su primera gira en un país, “que no es principalmente de habla hispana” y al que llegan convencidos de que cada vez más gente entiende que “no hace falta hablar el idioma para disfrutar de la música”.



El grupo recorrerá durante el mes de abril el país norteamericano con conciertos en ciudades como San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Nueva York y Chicago.



“La música latina vive uno de sus mejores momentos”, asegura Simón Vargas en una entrevista telefónica con Efe antes de comenzar su tour por Estados Unidos.



Para el artista, en los últimos años, la música en español “ha ido perdiendo esa categoría de música urbana” y ha conseguido ser popular en otros géneros y estilos “que no son solo reguetón”.



“No se nos malinterprete, (el reguetón) nos encanta, pero hay más propuestas que le dan un aire diferente y diverso a la música en español”, argumenta Vargas.



Por esa popularidad que la cultura con acento latino está adquiriendo en EE.UU., la banda colombiana visitará además de localidades con mucha población hispana, otros lugares que “no son tan obvios”, como Atlanta (Georgia) y Phoenix (Arizona).



“No sabíamos qué esperar a la hora de plantear la gira por EE.UU. -reconoce Vargas-, las fechas sorprendieron porque algunas eran obvias pero otras nos emocionan porque nunca imaginamos que tocaríamos allí”.



En sus próximos conciertos los cuatro músicos de Morat presentarán su segundo disco “Balas Perdidas”, que compusieron conociendo “las reglas” del juego tras el éxito que vivieron con su primer álbum, que contiene los temas que los llevaron a la fama: “Cómo te atreves” y “Mi nuevo vicio”, este último junto a Paulina Rubio.

“La canción ‘Cómo te atreves’ es parte del espectáculo. Como sabemos que la mayoría de la gente se la sabe, experimentamos con su formato, no solo la tocamos, también interactuamos con el público”, explica Vargas sobre uno de sus mayores éxitos.



Según el artista, Morat entiende sus conciertos como una “experiencia conjunta entre la banda y el público” que vas más allá de ser solamente un recital.



“Queremos que canten con nosotros”, expresa.



Precisamente los cuatro componentes de la banda suelen cantar los coros de muchas de sus canciones invitando al público a unirse a ellos durante sus directos.



Morat ha colaborado en numerosas ocasiones con otros artistas como Juanes, Álvaro Soler, Cali y El Dandee y Antonio Carmona.



A esta lista de colaboraciones pronto se sumará una nueva, “que no pueden desvelar aún” y que estará incluida en la reedición de su último disco.



Una de las últimas cantantes con las que Morat ha trabajado es la española Aitana, para quien compusieron su segundo sencillo “Vas a quedarte”.



La exconcursante del programa Operación Triunfo se subió al escenario del Palacio de los Deportes de México en un concierto de Morat para interpretar junto a los colombianos la canción “No te vas”.



“Seguimos componiendo para nosotros y para otros artistas”, explica Vargas.



“Hay que encontrar un punto intermedio entre los estilos de los dos artistas -razona-. Se está viendo cada vez más que colaborar es muy bonito, pasan cosas increíbles. También se hace mucho en la moda”.



Además de la importancia de las colaboraciones, los miembros de Morat, que comenzaron subiendo su música a las redes sociales hasta que la televisión se fijó en ellos, tienen claro que estar en internet es “muy importante”, pues “todos los artistas de ahora son de internet”.



“Un artista hoy en día que no esté poniendo un pie en internet se está quedando cojo”, sentencia Vargas.



Fuera de la red, en la vida real, Morat recorrerán EE.UU. en abril, luego volará hasta España para ofrecer varios conciertos en allí antes de regresar a Latinoamérica, donde tienen anunciadas dos fechas en Colombia y otra en México en junio.

Fuente: EFE