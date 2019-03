Mujer paga miles de dólares en cirugias para parecerse a Meghan Markle

Desde antes de su boda con el príncipe Harry, la actriz Meghan Markle se ha convertido en una figura internacional de la que se sigue cada paso que da, pero una mujer fue más allá y decidió tomó una exagerada decisión.

Y es que Xochytl Greer consideró que sería buena idea gastar USD 22.500 en cirugías plásticas para lucir idéntica a la duquesa de Sussex.

“Cuando me veo al espejo soy feliz de nuevo. Soy todavía yo, pero una mejor versión de mí”, dijo según el diario británico Mirror.

FOX NEWS: Meghan Markle-loving mom spends $30,000 on plastic surgery to look like the Duchess of Sussex



Meghan Markle-loving mom spends $30,000 on plastic surgery to look like the Duchess of Sussex



Xochytl Greer, 36, was determined to look more like th… https://t.co/rNzwdcocWt pic.twitter.com/l2RxoEDT7Z