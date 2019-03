Neymar baila en carnaval con nueva novia tres días después de dejar muletas

El delantero brasileño Neymar, autorizado por el PSG francés a proseguir en Brasil el proceso de recuperación de la lesión que sufrió en febrero, aprovechó su estancia en el país para acudir el viernes a las fiestas de carnaval de la ciudad de Salvador, donde fue visto con un nueva compañera.



Las imágenes en las que el capitán de la selección brasileña aparece bailando al ritmo de una comparsa en el carnaval de Salvador o besándose con una joven rubia que lo acompañó a la fiesta se multiplicaron este sábado como un virus por las redes sociales.

Las cámaras han captado como el internacional brasileño bailó sin desenfreno al son de la música y acompañado por sus fieles amigos https://t.co/mef5ZnZQKW — La Vanguardia (@LaVanguardia) March 2, 2019

En los vídeos se ve al futbolista practicando complicadas coreografías de baile desde el palco en que vio pasar algunos de los tríos eléctricos (gigantescos camiones equipados con altavoces y plataformas para transportar orquestas) que animaron el viernes el carnaval en Salvador, ciudad del nordeste brasileño cuyas fiestas son tan populares como las de Río de Janeiro.



Neymar acudió a las fiestas acompañado por el bicampeón mundial de surf Gabriel Medina, un viejo amigo, tres días después de haber publicado en las redes sociales un mensaje en el que avisó que se estaba despidiendo de las muletas que venía usando para ayudarse en la recuperación de la lesión.



El delantero del PSG sufrió nuevamente una lesión en el quinto metatarso del pie derecho, por la que está de baja hace varias semanas y no pudo ser convocado para los partidos de este mes en los que la selección brasileña se preparará para la Copa América de junio próximo, de la que Brasil será anfitrión.



Tras recibir la autorización del club francés para proseguir la recuperación en Brasil, Neymar se desplazó a la casa de playa que tiene en Mangaratiba, en el litoral sur de Río de Janeiro, que no había abandonado hasta ahora.



Neymar tiene previsto regresar a París antes del próximo miércoles, cuando se le espera como espectador del partido entre el PSG y el Manchester United de la Liga de Campeones.



Los vídeos divulgados en las redes sociales también muestran a Neymar besándose con la cantante Rafaela Porto, una exparticipante de la edición brasileña del programa de televisión La Voz, de 19 años y con quien se le ha visto varias veces en las últimas semanas.



La joven reside en la ciudad brasileña de Fortaleza y fue vista junto al futbolista durante la celebración de su cumpleaños en París y en otras ocasiones, pero por primera vez se les ve besándose.



Por coincidencia, al carnaval de Salvador también acudió el viernes la modelo y actriz Bruna Marquezine, la más conocida de las compañeras sentimentales de Neymar y con la que estaba hasta el año pasado, aunque al parecer ambos no se cruzaron en las fiestas.

Fuente: EFE