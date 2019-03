Periodista es atacado por perros durante un enlace en vivo

Roberto Funes Ugarte se encontraba en una calle de Berazategui – Argentina realizando un reportaje para Telefe Noticias, sobre los problemas que enfrenta la mujer que cuida y vive con los canes en esa calle desde hace mucho tiempo.

Durante el enlace en vivo, la mujer abandonó el lugar en un taxi y dejó solo al reportero en el lugar. Los perros empezaron a enfurecerse y algunos atacaron a Roberto.

“La cosa es que Camila se va, porque la estaba esperando un Remis (un taxi). Ella iba a salir con nosotros en entrevista, pero se aplazó y ella se tenía que ir. Ella se sube, y al principio los perros no me hacían nada, pero yo estaba un poco asustado, pero podía caminar. El problema es que ahí me dejó y los perros se empezaron a torear. Cuando yo me pego ese salto, es porque si no lo hacía me rompían las piernas. Y después me mordieron, en la pierna” aseguró el reportero.

Una de las mordidas fue profunda y tuvo que recibir atención médica. “En la pierna izquierda me quedé con una herida profunda. Me tuvieron que poner la inyección anti-rabia, y bueno, tengo que seguir en observación, por una cosa de precaución más que nada”, explicó Roberto Funes.