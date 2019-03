¡Qué! Dulce María no invitó a su boda a exRBD

Los fanáticos de Dulce María están expectantes tras el anuncio de haberse comprometido con el productor de cine Paco Álvarez en enero, pero ahora ha surgido un interrogante.

Y es que Dulce María reveló que no invitará a uno de los miembros del grupo del que fuera parte, RBD.

La cantante y actriz Dulce María comentó que invitó a todos sus compañeros de la telenovela, excepto a Alfonso Herrera.

Es que según la novia, esta decisión llegó tras un acuerdo con su novio, debido a que ninguna expareja asistirá a la celebración.

“A mis ex novios no, o sea, bueno, me refiero a que ningún ex novio irá y ahí (en RBD) hay un ex novio mío. Él no me invitó a su boda, entonces yo tampoco, pero por respeto a todo a su familia y a mí, y ningún ex novio ni ex novia estarán presentes (en mi matrimonio)”, señaló Dulce María.

Recordemos que Alfonso Herrera y Dulce María tuvieron un romance cuando eran parte de RBD. En 2003 se enamoraron durante las grabaciones de “Clase 406”, y aunque su romance no duró mucho tiempo, pues no estará entre los invitados.

Dulce María se casará con su novio Paco Álvarez luego de tres años de relación. la pareja se conoció en 2016 cuando grabaron el videoclip “No sé llorar”.

¿Y los otros RBD?

Poncho Herrera y Anahí son ahora padres de familia, Maite Perroni y Dulce María están a punto de dar el gran paso, Christopher Uckermann y Christián Chávez continúa trabajando para posicionar sus carreras.