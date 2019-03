Quitan inmunidad a congresista peruano acusado de tocamientos indebidos

El Congreso de Perú le retiró este viernes la inmunidad parlamentaria al congresista fujimorista Moisés Mamani para que pueda ser investigado por el delito de tocamientos indebidos, después de que supuestamente atacara a la tripulante de un avión.



Con 76 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones, la solicitud del Poder Judicial que se le retirara la inmunidad fue aprobada en un contexto de conmemoración del Día de la Mujer, donde diversos colectivos han organizado acciones de protesta, como una marcha que se realizará en el centro histórico de Lima.



A la votación del pleno no asistió el parlamentario Mamani, quien señaló en una carta enviada al presidente del Congreso que no lo hizo porque se encuentra suspendido de sus funciones como diputado por 120 días por este mismo caso, por lo que pidió que se reprogramara esa votación.



No obstante, la sesión continuó al contar con el quórum respectivo y solo se abstuvieron de votar los congresistas Héctor Becerril, Joaquín Dipas, Modesto Figueroa y Ángel Neyra, del partido fujimorista Fuerza Popular, además del legislador Rogelio Tuctu, del izquierdista Frente Amplio.



Tras conocer la decisión del pleno, el congresista Mamani señaló al Canal N de televisión que determinará con sus abogados qué acciones tomará.



“Asistiré a todos los poderes judiciales competentes a defender mis derechos, no me voy a escapar y me defenderé con pruebas. Que quede claro que yo no he pedido que me blinden, sólo que reprogramen la sesión. Yo no me estoy escondiendo”, expresó el parlamentario.



El levantamiento de la inmunidad para Mamani fue solicitado al Congreso por la Fiscalía del Callao, para que pueda ser investigado por el presunto delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamiento indebidos.

La inmunidad parlamentaria protege en el Perú a los congresistas de arresto o de ser procesados por delitos comunes, salvo delito flagrante, sin que previamente lo autorice el Congreso.



El presunto delito cometido por el parlamentario se produjo el 14 de noviembre pasado durante el embarque de un vuelo comercial de la aerolínea Latam cuando, según la denuncia, Mamani tocó el trasero de una tripulante de avión.



Mamani fue bajado del avión en aparente estado de embriaguez; sin embargo, el diputado negó que esa hubiera sido la causa de su expulsión del aparato y dijo que sufrió una descompensación por la diabetes que padece.



Más adelante cambió su versión y dijo que “pudo rozar” a la tripulante.

