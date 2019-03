Rawvana, conocida youtuber vegana, fue descubierta comiendo pescado

Rawvana es una famosa yotuber que es conocida por ser crudivegana, es decir que no come productos de origen animal y que lo que ingiere no debe estar cocinado.

https://www.facebook.com/veganyucatn/videos/829726374034355/

Pero en un video que se viralizó se la descubrió mientras estaba en un restaurante de Bali reveló que Rawvana ya no sigue una dieta estricta como la que abanderaba antes, pues se la ve con un plato de pescado servido y listo para comer.

Según RT, ” La reveladora grabación, por si fuese poco, fue accidentalmente publicada por su ‘colega’ y amiga Paula Galindo, conocida bajo el apodo PauTips, y fue tomada en un restaurante durante un viaje de ambas a Bali”.

Galindo eliminó el clip cuando se dieron cuenta de que se veía el plato, pero los internautas ya habían descargado el documento y no tardaron en ponerlo en línea para criticarla.

” Ante la indignación de sus seguidores y las acusaciones de ser “falsa vegana”, Rawvana se vio obligada a revelar que secretamente incorporó huevos y pescado a su dieta debido a problemas de salud que enfrentó por primera vez en 2016″. publica RT.