Realizan “piquete express” en centro de Managua y piden salida de Ortega

Un grupo de nicaragüenses realizó este sábado un “piquete express” en un centro comercial de Managua y demandó la salida del presidente del país, Daniel Ortega, a quien responsabilizan de los cientos de muertos que han dejado las protestas desde abril del año pasado.



El piquete de manifestantes, en su mayoría jóvenes y algunos con sus rostros cubiertos, entonaron primero el himno nacional mientras desplegaban banderas de Nicaragua, ante la presencia de agentes de la Policía Nacional, que anunció que no permitirá “ninguna actividad que altere el orden público”.



“Viva Nicaragua”, “¿Cuál es la ruta?, que se vaya el hijo de puta”, “¡Qué se rinda tu madre!”, “¿Qué es lo que quiere la gente?, que se vaya el delincuente”, ¡De que se van, se van”, “El pueblo unido, jamás será vencido”, gritaban entre otras consignas los manifestantes antigubernamentales.



Los opositores también demandaron libertad para los denominados “presos políticos”, que calculan en más de 800, y reprochaban la presencia policial.



“Hay que estudiar, para no ser Policía Nacional”, le gritaban a los agentes.



La Policía anunció este sábado que no permitirá “ninguna actividad que altere el orden público, amenace o atente contra el derecho constitucional al trabajo, la libre movilización, la integridad física de las personas, familias y de los bienes públicos y privados”.



Cientos de agentes antidisturbios y de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) fueron desplegados en las autopistas principales, rotondas y diversas intersecciones de Managua, según pudo constatar Efe.



La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco invitó a realizar protestas estilo “piquetes express” este sábado en Nicaragua, en el marco de la crisis que estalló hace casi un año y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos, y miles en el exilio.



Los “piquetes express” son una modalidad de protesta similar a las del movimiento ambientalista Greenpeace, que consiste en manifestarse de forma rápida en escenarios que llaman la atención, y luego colgar el momento en las redes sociales.



La Unidad invitó a los nicaragüenses a realizar los “piquetes express” entre las 14.00 y las 16.00 hora local (20:00 a 22:00 GMT) en cualquier espacio público de Nicaragua.



Las protestas deben ser en el menor tiempo posible para evitar que los participantes sean capturados por la Policía, que desde septiembre del año pasado ha prohibido cualquier protesta contra Ortega, de acuerdo con la Unidad.



La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua recomendó a sus ciudadanos residentes en ese país evitar las principales autopistas de Managua ante posible brotes de violencia.



El pasado sábado, más de un centenar de personas fueron arrestadas temporalmente y otras sufrieron lesiones por disparos de balas de goma de la Policía, cuando estaban a punto de participar en una marcha contra Ortega en una zona céntrica de Managua.



Las protestas contra el presidente han producido una cantidad no estimada de manifestantes detenidos, de los cuales 802 continúan bajo algún régimen carcelario, según el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos.



Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

Fuente: EFE