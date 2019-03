Santa Sede explicó la razón por la que el papa no dejó que creyentes besen su anillo

El miércoles se hizo viral un video en el que el papa Francisco no deja que los fieles besen el Anillo Episcopal, saludo obligatorio de los creyentes católicos con su máxima autoridad.

Varios internautas criticaron la actitud del papa y dijeron que no había razón para que haga el gesto de retirar la mano ante la intención de los fieles de besar el anillo, como manda la tradición desde el siglo XII.

Alessandro Gisotti, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, dijo que Francisco retira la mano por una cuestión de higiene, dice que intenta evitar el contagio de enfermedades o la propagación de gérmenes, muy común en los besos, cuando hay filas largas de creyentes que lo saludan.

Pope Francis really doesn't want anyone kissing his ring.

This from today, after Mass … pic.twitter.com/CZUO8ppNfo