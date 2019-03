Se cerraron ya todas las juntas receptoras del voto en el país

Sonó ya la alarma de todos los recintos electorales a lo largo del país y hubo mucha gente que no pudo sufragar. En Quito, en el Colegio Benalcázar, uno de los recintos más grandes de la capital y en el Colegio san Gabriel finalizó la jornada con una sensación de falta de información por parte de los votantes que no sabían cómo consignar el voto. En algunas mesas se registró un alto número de personas que no acudieron (100-150).

En La Universidad Laica Vicente Rocafuerte en la parroquia Tarqui, de Guayaquil asimismo ya se recogieron las papeletas para empezar el conteo. En este recinto no se formaron filas y el voto se pudo realizar de manera rápida.

Por otro lado, en Cuenca, en el recinto de la Universidad Politécnica Saleciana ya se está haciendo el conteo de los votos y se estima que este proceso tome alrededor de 3-4 horas. Hubo personas que llegaron demasiado tarde y no pudieron ejercer el derecho al voto. El flujo en la mañana fue mucho mayor que en la tarde.