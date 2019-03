Similitud de información de cajas negras de avión etíope con el de Indonesia

El informe preliminar del análisis de las cajas negras del avión de Ethiopian Airlines que se estrelló hace una semana y dejó 157 muertos guarda “claras similitudes” con las del aparato de Lion Air que se accidentó en octubre en Indonesia, dijo este domingo la ministra etíope de Transporte, Dagmawit Moges.



“Se encontraron claras similitudes, aunque es temprano para dar un veredicto concluyente”, declaró Moges en una rueda de prensa de urgencia convocada este domingo en Adís Abeba, que duró apenas tres minutos.



La ministra no precisó cuáles son esas similitudes e indicó que serán “objeto de futuras investigaciones”, aunque señaló que se espera que los resultados se den a conocer en treinta días.



Agregó que no podrá dar más detalles hasta que su equipo regrese de París, donde se está analizando las cajas negras.



Esta rueda de prensa se celebró después de que Etiopía recibiera información desde Francia sobre el vuelo ET302, que se estrelló hace una semana poco después de despegar de Adís Abeba con rumbo a Nairobi y que dejo 157 víctimas mortales de unas 35 nacionalidades.



El piloto de Ethiopian Airlines del aparato siniestrado comunicó problemas de “control de vuelo” tras el despegue y solicitó una pista de aterrizaje para regresar al aeropuerto de Adís Abeba.



“Solicito vuelta a casa. Solicito vector (sistema de navegación) para aterrizar”, dijo el piloto en aparente estado de pánico a los controladores, según reveló al diario “The New York Times” una persona que revisó las comunicaciones entre la nave y la torre de control.



El 29 de octubre de 2018, otro Boeing 737 MAX 8 de la compañía indonesia Lion Air se estrelló en el mar de Java minutos después de despegar desde Yakarta con 189 ocupantes.



Este domingo, Etiopía ofició un funeral simbólico y masivo en la iglesia Saint Trinity de la capital al que acudieron miles de personas, entre ellas familiares y amigos de las víctimas, así como personal de Ethiopian Airlines.



Como ningún cuerpo ha sido recuperado tras el accidente, las autoridades recogieron tierra de la zona del siniestro y cada familiar enterró un kilo, de modo que cada víctima tendrá una losa con su nombre en este lugar.



Boeing, que paralizó el jueves pasado las entregas del modelo 737 MAX 8, ha acumulado esta semana unas pérdidas de más de 27.000 millones de dólares en capitalización de mercado.

