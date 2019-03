Suspenden actividad minera “ilegal” en Cotopaxi

El Ministerio de Ambiente informó este sábado de la suspensión de unas operaciones mineras que se realizaban en la provincia de Cotopaxi por considerar que no contaban con los permisos correspondientes.



Se trata de una operación minera de materiales no metálicos que se realizaba en el sector de Samilpamba, en la parroquia de Tanicuchí, situada en la provincia de Cotopaxi.



Según un comunicado del Ministerio de Ambiente, la operación se suspendió la mañana del 8 de marzo “por no contar con la autorización administrativa correspondiente”.



Esta acción fue parte de un operativo conjunto entre el Ministerio de Ambiente, la Agencia de Regulación y Control Minero, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.



“La extracción del mineral chasqui o pumita sirvió como evidencia para que las autoridades competentes realizaran la denuncia formal ante la Fiscalía provincial para iniciar las acciones legales”, anotó.



En la nota oficial, explicó que las actividades ilícitas de recursos mineros se sancionan con prisión de cinco a siete años, de acuerdo el artículo 260 sobre actividades ilícitas de recursos mineros del Código Orgánico Integral Penal (COIP).



Añadió que los operativos de control a las actividades de explotación minera metálica y no metálica en la provincia de Cotopaxi (centro) se reforzarán para identificar y sancionar a aquellas que no cumplan con la normativa ambiental vigente.

Fuente: EFE