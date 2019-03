Un día como este nace Eric Clapton

Un día como este, en 1945, nació en Ripley, Inglaterra, el conocido músico Eric Patrick Clapton, mundialmente conocido como Eric Clapton: el segundo mejor guitarrista del mundo, según la revista Rolling Stone.

Antes de lanzarse como solista, Clapton era miembro de las bandas Yardbirds, John Mayall & the Bluesbreakers, Blind Faith y Cream. Su primer disco en solitario se llamó “Eric Clapton” y fue lanzado en 1970. Poco después, formó una nueva agrupación, Derek and the Dominos, con solo un álbum de estudio. Durante los primeros años de los 70’s la carrera de Clapton empezó a tener problemas debido a su adicción a las drogas y también por su profunda atracción por Pattie Boyd, que, en ese entonces, era la esposa del Beatle George Harrison. Pattie terminó su matrimonio con el Beatle y se casó con Clapton.

Años después, cuando Harrison falleció, Eric Clapton se encargó de la dirección musical del concierto que se hizo en su honor, en donde se encontraron las canciones “Layla”, “Wonderful Tonight” y “Tears in Heaven”. Finalmente, en 2007, escribió un autobiografía suya que se tradujo a 12 idiomas.

Fuente: History