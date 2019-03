Un día como hoy Pink Floyd lanza su primer sencillo “Arnold Layne”

El 11 de marzo del año 1967 Pink Floyd lanzaba en Reino Unido su primer sencillo “Arnold Layne”, el cual salió a la venta el 24 de abril de ese mismo año, en Estados Unidos.

https://www.youtube.com/watch?v=PFEU_BQL6dc

La canción dura 2:52 minutos y fue grabada entre el 29 de enero y el 27 de febrero de 1967 en Sound Techniques Studios, en Londres. Su compositor fue Syd Barret, quien también se encargó de grabar la voz principal y las guitarras. De los coros y el órgano se encargó Rick Wright; del bajo Roger Waters y de la batería Nick Manson.

Barrett, que se convirtió en el líder de Pink Floyd cuando se grababa “Arnold Layne”, nació el 6 de enero del año 1946 en Cambridge, Inglaterra y murió el 7 de julio de 2006. En 1965 fundó la exitosa banda y se marchó en abril de 1968, meses después de la incorporación de David Gilmour. A lo largo de esos años Pink Floyd lanzó los álbumes “The Piper at the Gates of Dawn” (1967) y “A Saucerful of Secrets” (1968).

Tras la salida de Barrett, con Roger Waters a la cabeza, la banda produjo exitosos discos como “The Dark Side of the Moon” (1973), “Wish You Were Here” (1975) y “The Wall” (1979).

Fuente: History