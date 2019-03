Venezolanos llegan a Colombia porque en su país no hay comida, según encuesta

La escasez de alimentos, la necesidad de buscar más recursos económicos para sostener a la familia y la inseguridad fueron las principales razones por las que los venezolanos salieron de su país y ahora están en Colombia.



Así lo asegura una encuesta de la firma Jaime Arteaga & Asociados contratada por Proyecto Migración Venezuela y publicada por la revista Semana.



El sondeo se realizó con 1.500 migrantes venezolanos que han llegado al país en los últimos cinco años, de todos los estratos socioeconómicos, que viven en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cúcuta y Cali, ciudades a las que han llegado luego de la crisis social, económica y política que vive Venezuela en los últimos años.



Según el estudio, al 72 % de los encuestados la escasez de alimentos en Venezuela los motivó más que otras causas a salir de su país.



Para un 62 % la razón por la que abandonó su patria fue la necesidad de buscar más dinero para ayudar a su familia, en tanto que un 26 % lo hizo por la situación de inseguridad que se vive en Venezuela.



Otro 12 % abandonó el país gobernado por Nicolás Maduro aduciendo altos costos en los bienes y servicios. Igual porcentaje dejó su terruño al considerar que no hay educación ni futuro para sus hijos.



Al ser preguntados por qué vinieron a Colombia, los migrantes dijeron que porque era el lugar menos costoso para emigrar (51 %), en segundo lugar por las oportunidades de trabajo (37 %) y un 35 % lo hizo porque tenían amigos o familiares que podían ayudarlos a establecerse.



La encuesta también revela que Colombia está recibiendo una población venezolana en edad de trabajar, que refuerza la mano de obra local y que, si se integra formalmente, aportará con el pago de impuestos y dinamizará la economía, algo que ha sostenido la Administración del presidente colombiano, Iván Duque.



De los migrantes, el 45 % completó estudios de secundaria y el 28 % tiene formación técnica, superior o universitaria.



Sin embargo, el 89 % ciento no ejerce su profesión u oficio en Colombia porque no tiene los permisos necesarios para hacerlo.



Los migrantes, según la encuesta, ven las convalidaciones y homologaciones como una talanquera para buscar empleo y explican que los trámites exigen documentos que no suministra el Estado venezolano y pueden ser demasiado costosos.



El sondeo también reveló que la mitad de los encuestados no tuvieron empleo el último mes. Mientras tanto, el 77 % de los que sí encontraron empleo trabajaron informalmente.



Los que participaron en el mercado laboral lo hicieron en desventaja porque no tuvieron seguridad social y expuestos a una posible explotación en el trabajo.



Sobre el estatus migratorio, el sondeo mostró que 69 % no tiene Permiso Especial de Permanencia (PEP), ciudadanía colombiana, visa de trabajo o de residente, tarjeta migratoria u otro.



Según Migración Colombia, con corte a 31 de diciembre de 2018, en Colombia había 1’174.743 venezolanos. De ellos, según cálculos de la entidad, 40 % eran ciudadanos irregulares.



En cuanto al futuro de su país en los próximos dos años, el 49 % considera que la situación de Venezuela estará entre relativamente mejor y mucho mejor, mientras que 42 % por ciento cree que seguirá igual o estará mucho peor.



Al ser consultados si van a regresar a Venezuela, 37 % planea quedarse en Colombia y 55 % quiere devolverse a su país.



Sin embargo, quienes esperan retornar no tienen un plazo definido, pues 81 % afirma que lo hará cuando la situación mejore.

Fuente: EFE