Acusan a tres policías suecos por la muerte de un joven con síndrome de Down

La Fiscalía sueca presentó este viernes cargos formales contra tres policías por la muerte el pasado verano de un joven con síndrome de Down y autismo que se había escapado de casa de noche y que llevaba una pistola de juguete.



El episodio, que se produjo en un céntrico barrio de Estocolmo el 2 de agosto, despertó gran atención en Suecia y críticas a la actuación policial, lo que provocó la apertura de una investigación preliminar sobre el caso, cuyos resultados fueron presentados este viernes.



Uno de los agentes ha sido acusado de provocar la muerte al joven Eric Torell, de 20 años, mientras que los otros dos afrontan cargos por incumplimiento de su deber.



Según explicó en una rueda de prensa el fiscal Martin Tidén, los agentes acudieron al lugar tras recibir una llamada de aviso en la misma zona donde horas antes se creía haber visto a un conocido delincuente armado.



Al ignorar Torell la llamada al alto y girarse hacia ellos con la pistola en la mano, los policías dispararon 25 tiros, de los que tres impactaron en su espalda y estómago, causándole la muerte.



El fiscal criticó que los agentes siguiesen disparando cuando Torell, de quien su madre ha dicho a medios suecos que tenía la edad mental de un niño de tres años, les volvió a dar la espalda y que no tomasen las medidas de control reglamentarias, “de modo que se habrían dado cuenta de que Eric no constituía ninguna amenaza”.



La investigación preliminar ha incluido cientos de interrogatorios, recreaciones tridimensionales de la escena del crimen y de las condiciones lumínicas en el momento del suceso, que se produjo cuando estaba amaneciendo.



La muerte de Eric Torell provocó numerosas manifestaciones de afecto en toda Suecia, incluyendo un multitudinario funeral en Estocolmo.

Fuente: EFE