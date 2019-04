Allegri da la cara tras eliminación de Juventus

Massimiliano Allegri, técnico del Juventus Turín, consideró este martes que “el fútbol es bestial”, al comentar la eliminación de su equipo contra el Ajax en los cuartos de final de la Liga de Campeones de fútbol.

Allegri reconoció que el Ajax “mereció ampliamente pasar de ronda”, pero subrayó que el encuentro cambió después de que el cuadro holandés empatara, gracias a un rechace, la momentánea ventaja firmada por el portugués Cristiano Ronaldo.

“En la segunda mitad el Ajax mereció ampliamente pasar de ronda. En la primera mitad hicimos bien la presión, estábamos más compactos. En la segunda mitad tuvimos dificultades. Luego el fútbol es bestial, nos metieron un gol bastante fortuito y de allí perdimos la paciencia”, dijo, en declaraciones a la cadena italiana “Sky Sport”.

Sin embargo, Allegri no se escondió y reconoció los méritos de un Ajax que considera un equipo “óptimo” y preparado.

“El Ajax es un equipo que llega a semifinales. Este equipo hace dos años hizo semifinales de Liga de Campeones. Si un equipo es débil no juega estos cuartos de final, no alcanza semifinales y no juega el octavo que hizo contra el Real Madrid”, aseguró.

Afirmó que no “reprocha” nada a sus jugadores ni mucho menos a Cristiano, que se despidió de la Liga de Campeones tras ganar las últimas tres ediciones consecutivas con la camiseta del Real Madrid.

“Ronaldo nos dio mucho en ‘Champions’ y durante la temporada. Cuando juegas un cuarto de final tienes que tener a todos en forma en el momento correcto”, dijo.

“Estos partidos se juegan en los detalles, lamentablemente tuvimos muchas lesiones. Es normal que cuando juegas dos partidos en una sola semana puedes pagarlo, pero no le reprocho nada a los chicos”, insistió.

Pese a este disgusto, Allegri informó de que planea respetar su contrato en vigor con el Juventus, que expira en 2020.

“Hablé con el presidente y le dije que tomé una decisión, que me quedaría, pero hablaremos con la sociedad y programaremos el futuro. Luego lo hablaremos”, explicó.

Acciones se desploman

Las acciones del club de fútbol italiano Juventus Turín cotizaron este miércoles a la baja en la Bolsa milanesa, con unas pérdidas que alcanzaron el 24 % en la mañana italiana, tras la eliminación sufrida este martes contra el Ajax en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El 1-2 sufrido en el Juventus Stadium supuso un fracaso económico y deportivo para el conjunto turinés, que no gana la Copa de Europa desde 1996, y tras hundirse a primera hora de esta mañana, sus acciones registraron unas pérdidas del 15 por ciento este mediodía.

Estos resultados negativos se deben, según los analistas, a la insuficiente prestación del martes, cuando el Ajax dominó el partido y selló el pase para unas históricas semifinales de la Liga de Campeones.

El Juventus, que el pasado verano invirtió 112 millones de euros para fichar al portugués Cristiano Ronaldo, al que paga un sueldo de 60 millones brutos por año, se despidió de la máxima competición continental, el principal objetivo de su temporada, por la puerta de atrás.

El conjunto turinés se adelantó gracias al propio Cristiano, pero el Ajax dio la vuelta al marcador con goles de los holandeses Donny Van De Beek y Matthijs De Ligt.

Al acabar el encuentro, el presidente del Juventus, Andrea Agnelli, reconoció la superioridad del Ajax y consideró que “mereció ampliamente pasar de ronda”. EFE