Billie Eilish estrena su álbum debut “When we all fall asleep, where do we go?”

La cantante y compositora de tan sólo 17 años, Billie EIlish, se ha convertido en una de las más grandes estrellas emergentes desde el lanzamiento de su sencillo debut ‘ocean eyes’.

Billie es la primera artista internacional en hacerse acreedora al premio BRIT como Mejor Artista Nuevo por su EP debut en Reino Unido, y en ingresar a BBC Radio 1.

When we all fall asleep, where do we go? actualmente rompió el récord pre ordenes en la plataformas de Apple Music y Spotify; muchos de sus logros en términos de números musicales la posicionan como una de las artistas revelación de este 2019.

“AHORA EN TODAS LAS PLATAFORMAS “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” MI BEBÉ. MI NIÑO. Este álbum es el mundo para mí por favor cuídalo”, posteó la artista en su cuenta oficial de Instagram.

Ya puedes disfrutar y descargar el álbum completo de Billie Eilish en tu plataforma musical preferida:

