Cactus, el sensacional perro maratonista

Mientras en Ecuador -y Suecia- recordamos con alegría a Arthur, otro perro ha causado sensación durante la Maratón des Sables, en Marruecos.

Se trata de Cactus, un perrito que se ganó su propia medalla por unirse a los maratonistas y llegar a la meta de esta complicada competencia.

La historia comenzó cuando el perrito vio a los corredores que pasaron por su localidad. Cactus, que pertenece a una británica dueña de un hotel de la zona, empezó a acompañar a los participantes en esta aventura.



El animalito, explica su dueña, está acostumbrado a los extranjeros y a recorrer grandes distancias libremente. Algunas veces se pierde por horas y luego regresa como si nada, afirmó.

El animal atravesó dunas y zonas desérticas junto a los otros corredores. Salía desde el punto de partida y luego esperaba en la línea de meta al final de la jornada.

Los competidores lo convirtieron en su amigo, le dieron agua y comida en los campamentos y hasta confiaban en sus instintos al punto de seguir las huellas para evitar las arenas movedizas.

Al final, más allá de la medalla, Cactus logró un premio mayor… muchas cosquillas, muchas caricias y muchos amigos.

Arthur, ponte “pilas” para una competencia.

Cactus the finisher 🏅🐕🌵

He made it! He’s the first dog to run the MDS 👏💪

He did great on today’s 42 km stage 😃

Who’s a good boy? 🐶#MDS2019 #MARATHONDESSABLES #CactusTheMdsDog pic.twitter.com/5MmFtyESRN