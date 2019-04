Cobra un penal de manera increíble

Los jugadores de fútbol encontraron como hacer mucho más vistosos los goles marcados desde el manchón penal. Todos recuerdan el penal de Panenka o las definiciones del Sebastián Abreu.

Pero un jugador de la liga australiana inventó una nueva forma de ejecutar un penal al estilo Panenka o Abreu con una ligera variación.

Según RT, » En el partido disputado este jueves entre el Brisbane Roar y el Adelaide United (3-5), el árbitro pitó la pena máxima a favor de los locales y fue el centrocampista francés Eric Bautheac el encargado de concretar la pena máxima».

El jugador tomó carrera y esperó a que el portero se lance para un lado y cobró el penal de una forma increíble. El balón salió lento, rodando suavemente sobre el campo ante la mirada atónita del portero.

CHEEKY!😱😱😱



Did Eric Bautheac mean this or was it a miskick?



🎥 @FOXFOOTBALL #ALeague #BRIvADL pic.twitter.com/4sJ1mKCnfy