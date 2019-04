Conductor detenido persuade a policía de no hacerle control de alcohol halagando su belleza

Varios medios de comunicación publicaron el video de un conductor de la Ciudad de México que le pide a una agente policial que no le haga someterse al control de alcoholemia.

En el clip se escucha al conductor que le pide que lo deje pasar y, al parecer, para persuadirla la halaga con ‘piropos’ y la agente hasta le lanza un beso al final del clip.

“Oficial, neta, no me lleve, está usted muy guapa”, es una de las frases que el conductor le lanza a la mujer. La agente policial le advirtió que no subiera las imágenes a las redes sociales.

Según RT, ” No obstante el hombre no cumplió su palabra y terminó subiendo el video de unos 15 segundos de duración a la Red, donde se viralizó”.