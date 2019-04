El portal español Business Insider convocó a tres azafatas reconocidas de aerolíneas estadounidenses para que revelaran los hábitos que más les molestan, enojan, y hasta detestan de los pasajeros. La tres concordaron con varias ideas que se presentan a continuación:

1. No saludar

Dentro de la educación y la cordialidad está el saludo. Por esto, las azafatas concordaron que gran parte de los pasajeros no reconocen a la tripulación cuando abordan. “Si te saludo, ten la cortesía de responderme”, dijo Monserrat Andujar, azafata de una aerolínea nacional de Estados Unidos.

“No me ignores ni finjas que no existo. Me he despertado probablemente antes que tú y seguiré trabajando cuando tú llegues a casa. Así que sé amable y recuerda tener modales”, agregó.



2. Ignorar las normas de seguridad

Haley Fox, otra auxiliar de vuelo se refirió a esto como de las cosas más comunes y peligrosas en un vuelo, motivo por el cuál ha tenido que sacar a varios pasajeros.

“Hacemos múltiples anuncios durante el embarque sobre las normas de seguridad (asiento en posición vertical, bandeja con la mesa bloqueada, ordenador guardado, cinturón de seguridad abrochado)”. Sin embargo, los pasajeros hacen caso omiso a estos pedidos.

3. Preguntar a la azafata: ¿qué bebidas tiene?

Jennifer L, explica a Insider que esto pasa al menos una vez por vuelo. De hecho, el pedido se vuelve frustrante porque existe en el menú alrededor de 100 opciones de bebidas las cuáles deben revisar antes de que la azafata llegue al asiento. “Además de ralentizar nuestro servicio, es frustrante para nosotros tener que decirte cada producto que tenemos en nuestro carrito”, aseguró.

4. No quitarse los audífonos

Jennifer L., concuerda con sus compañeras que, cuando está explicando alguna falla de vuelo o dando alguna información importante, los pasajeros no se quitan los audífonos. Por esto, la tripulante de cabina hace un pedido a todos los usuarios regulares o potenciales: “por favor, quítate los auriculares”.

5. Pedir un asiento en primer clase

En este punto las azafatas concuerdan que, hacer este pedido viene desde el desconocimiento de la gente. Los usuarios piden que se les suba de categoría o que se revise si existe un asiento libre en primera clase. “Los auxiliares de vuelo no tienen la autoridad para pasarte a primera clase”, explica Jennifer. “Esos asientos no están disponibles a menos que el agente de la puerta te lo permite o pagues por un asiento de primera clase antes de entrar al avión”.

Fuente: Bussines Insider