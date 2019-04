Demi Lovato deja a todos boquiabiertos con su nuevo look después de rehabilitación

Los seguidores de Lovato se llevaron una verdadera sorpresa cuando la cantante publicó en sus redes sociales varias fotografías de su nuevo look.

La también actriz, recién salida de su rehabilitación, compartió con sus seguidores los pasos del proceso de cambio.

Hace algún tiempo la artista tenía el cabello muy largo, que estaba compuesto por su cabello verdadero y extensiones del mismo color, sin embargo tras finalizar su proceso de rehabilitación decidió hacerse un cambio: se mudó a una cabellera corta y negra.

La estilista Amber Maynard Bolt, de Nine Zero One Salon fue quien se encargó de realizar dicha transformación y también publicó el cambio en sus redes sociales.

Demi Lovato se ha mantenido lejos de la vida pública después de haber sufrido una sobredosis por drogas, tras lo cual fue internada para rehabilitarse. Se cree que este cambio tiene que ver con su proceso de recuperación.