Denuncian detención 82 menores migrantes en Grecia pese a sentencia TEDH

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves que Grecia aún tiene detenidos a más de 80 menores no acompañados a pesar de la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que estableció que estas prácticas incumplen el derecho de los niños a la libertad y los exponen a tratos degradantes.



Según HRW, a pesar del fallo del 28 de febrero, 82 menores no acompañados siguen detenidos bajo “custodia protectora” en comisarías o centros de detención de inmigrantes, algo que les fuerza a vivir en condiciones insalubres y a ser vulnerables ante abusos y maltratos.



La detención de los menores -que ya han sufrido experiencias traumáticas durante su huida hasta llegar a Grecia- puede generarles problemas a largo plazo como depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, pérdida de memoria y daños a su desarrollo.



Según la ONG, la privación de libertad conlleva también a menudo falta de acceso a tratamiento médico y psicológico y ayuda legal, y la incertidumbre de no saber por qué están detenidos ni cuándo van a ser dejados en libertad.



Este fue el caso de los nueve menores no acompañados -seis sirios, dos iraquíes y un marroquí-, de entre 14 y 17 años, que llevaron su situación al TEDH en 2016, y a los que finalmente el tribunal dio la razón, condenando a Grecia por privarlos de libertad y rechazando el argumento de que la detención fuera necesaria para protegerlos.



HRW pide al gobierno griego que acate la sentencia y transfiera “inmediatamente” a los menores detenidos a “alojamientos seguros y abiertos” y, a largo plazo, que aumente las plazas en centros específicos para ellos e implemente un sistema de acogida familiar que el Gobierno presentó en 2018 y que también beneficiaría a los menores griegos.

Fuente: EFE