Drogadicción: ¿Si la tuvieras, cómo te gustaría ser tratado?

Manuel tiene 58 años. Está semi inválido a consecuencia de un atropello que no recuerda. La heroína le dejó lagunas en la memoria. Fue administrador, traficante y lo perdió todo. Hoy, pelea por reconstruir su vida, aferrado a la metadona y con la esperanza de quedar limpio en pocos meses.



Manuel es el nombre supuesto de uno de los pacientes de los que se ocupa Catarina Lameira, psicóloga de la ONG Apdes (Agencia Piaget para el Desarrollo).



La organización tiene 70 pacientes a quienes atiende a diario en seis puntos de las afueras de Gaia, localidad próxima a Oporto. Les suministran sustitutivos de la heroína, como metadona; tratamientos contra el Sida, antidepresivos, jeringas y preservativos. Velan por su salud y por sus derechos.



Trabajan en un consultorio móvil, en la calle, en puntos y horarios ya pactados porque, aunque Portugal es un modelo en reducción de daños tras el éxito de su política de despenalización del consumo de drogas, no tiene «narcosalas».



En Oporto, que acoge desde este domingo la Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños (HR19), los drogodependientes se inyectan o fuman «a cielo abierto», en barrios marginales.



«Es uno de los problemas. Estas salas dependen de los alcaldes y nadie quiere hablar del tema», lamenta Caterina.



Manuel tiene casa. Una vivienda social que alquila por 50 euros al mes y que paga con su subsidio de 270 euros. Tiene un brazo inmovilizado y anda con un bastón. Son las secuelas del atropello que sufrió en 2010.



«Si pudiera recordar podría haber cobrado del seguro. Dicen que crucé indebidamente, pero el coche quedó destrozado y si hubiera respetado el límite de velocidad de 50 no habría pasado esto. Pero no me acuerdo».



Era administrador y no le iba mal. Hasta que se le cruzó la heroína. Y no solo consumió. «Yo era traficante», dice, y relata cómo iba a comprar droga «hasta dos o tres veces por semana» a Galicia.



«Le llamaban el Rey, no sé su nombre real. Tenía una finca que no acababa nunca», recuerda.



Ganó entonces mucho dinero. Mucho, insiste. Pero, «me lo gasté todo en droga». Su suegra crió a sus cinco hijos, y su mujer le siguió en su caída. Todavía viven juntos. «Ella no consumía, pero robaba carteras, bolsos… y me daba el dinero».



Cada día, se acerca a la unidad móvil de Apdes para recibir su dosis de metadona.



«Estoy ya muy bien. A veces me escapo y me doy un gusto, pero voy a quedar limpio».



João también conoce España, aunque por otros motivos. «Estuve un año en la cárcel, en Salamanca. ¿Por qué? Iba mucho a misa», bromea.



Pasa de los 40, toma metadona y se trata contra el Sida. Hace trabajos esporádicos «en negro» y consume droga con regularidad. Acude a comprarla con cinco amigos que también siguen el programa de Apdes.



«Ya no tienen una necesidad física de la heroína. Para ellos es casi un ritual. Una costumbre, una manera de seguir ligados», explica Pedro Frías, también psicólogo de la Ong.



Este grupo responde al perfil medio de pacientes de Apdes. En su mayoría son hombres, de entre 45 y 55 años, con largos historiales de consumo, sobre todo de heroína y crack, y escasos recursos. Muchos viven en la calle, otros en casas o fábricas abandonadas y, los menos, han logrado una vivienda.



Miguel está muy alterado. Se acerca a Caterina y cuenta que unos traficantes le han robado la metadona. Ella sabe que no es cierto, pero le asegura que le entiende y le tranquiliza.



«Hay que pensar, si estuvieras del otro lado, cómo nos gustaría que nos trataran. A mi me gustaría ser tratada como a un ser humano, con mis derechos», sostiene Caterina.



En su experiencia en las calles ha aprendido que «hay que encarar el fenómeno con una lógica humanista y de Derechos Humanos y no con una lógica criminal».



«Tenemos una guerra contra el narcotráfico y los beneficios en la sociedad no se ven». Sin embargo, continúa, la despenalización tumbó las cifras de víctimas por sobredosis, hepatitis y sida en Portugal y alivió las cárceles.



«No podemos cerrar los ojos». concluye.

