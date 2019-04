EE.UU. hará “todo lo posible” para que la OEA reconozca al enviado de Guaidó

El embajador de EE.UU. ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, afirmó este lunes que hará “todo lo posible” para que el organismo reconozca como representante de Venezuela a Gustavo Tarre, designado por el líder opositor Juan Guaidó.



“Vamos a hacer todo lo posible para que el representante de Guaidó tenga asiento en la OEA”, manifestó a la prensa Trujillo, quien este lunes asumió la presidencia del Consejo Permanente de la organización, lo que le otorga mayor capacidad para decidir qué proyectos se someten a voto.



Preguntado sobre cuándo se producirá el reconocimiento de Tarre, Trujillo se limitó a decir que espera que sea “lo antes posible”.



El diplomático no explicó si tiene intención de impulsar el reconocimiento antes del 27 de abril, la fecha en la que se haría efectiva la retirada de Venezuela del organismo puesto que se cumplen dos años desde que el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió su salida.



La perspectiva de EE.UU. es que esa medida de Maduro no tiene ningún efecto, ya que el 22 de enero la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), controlada por la oposición, decidió garantizar la permanencia del país en el organismo.



Actualmente, EE.UU. está impulsando una resolución para permitir que tome posesión como embajador Tarre, que el 22 de enero fue designado como “representante especial” ante la OEA de Guaidó.



Para ser aprobada, esa resolución necesita el aval de 18 de los 35 miembros de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962).



Preguntado sobre si EE.UU. tiene esos 18 votos, Trujillo se limitó a contestar: “Tenemos muchos amigos que están bien interesados en el tema de Venezuela, hay unos que no han reconocido a Guaidó pero saben que lo que está pasando en Venezuela es inaceptable”, apuntó.



Según Trujillo, si esa resolución se aprueba, luego sería necesario que fuera ratificada en la Asamblea General de la OEA, el foro político más importante del organismo compuesto por los cancilleres de los Estados miembros y que mantendrá su próxima reunión en Medellín (Colombia) entre el 26 y 28 de junio.



Esas acciones servirían para incrementar la presión sobre Maduro y también para legitimar a nivel internacional a Guaidó, que como jefe del Parlamento se declaró presidente interino de Venezuela el 23 de enero al considerar ilegítima la reelección de Maduro en mayo de 2018.

Fuente: EFE