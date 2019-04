El chavismo marcha en Caracas para celebrar que Maduro decidiera salir de OEA

Miles de seguidores de Nicolás Maduro marcharon este sábado en Caracas para respaldar y celebrar la decisión del gobernante venezolano de abandonar la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que acusa de interferir en la política interna de su país.



Los chavistas caminaron un largo trecho del oeste de la capital venezolana para finalmente concentrarse en los alrededores del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde el canciller Jorge Arreaza defendió durante un encendido discurso la medida de Maduro.



«Desde hoy la República Bolivariana de Venezuela no pertenece a la OEA, estamos fuera de la OEA por voluntad del pueblo soberano de Venezuela», dijo el canciller antes de aseverar que la decisión es «históricamente correcta».



Arreaza también cargó contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien calificó como «sicario», al tiempo que aseveró que toda Venezuela se movilizó este sábado «en defensa de su independencia, de su soberanía (y) de su Constitución».



El Gobierno de Nicolás Maduro inició hace dos años el protocolo para abandonar el ente de integración regional, al que el mandatario acusa de injerencia.



Arreaza dijo este sábado que Maduro tomó entonces una «decisión fundamental» para el país, pese a que en el seno de la OEA se reconoce a Gustavo Tarre Briceño -enviado del jefe del Parlamento, Juan Guaidó- como representante de Venezuela.



Venezuela atraviesa por un momento de elevada tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato que no reconocen la oposición y buena parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un Gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 países.



Guaidó tomó esta decisión con base en la interpretación que hizo de varios artículos de la Constitución y al asegurar que Maduro «usurpa» la Presidencia, puesto que ganó unos comicios tachados como «fraudulentos» y a los que no se presentó la oposición.

Fuente: EFE