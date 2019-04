El festejo de Higuaín del que todos hablan en redes

El delantero argentino del Chelsea, Gonzalo Higuaín, marcó un tanto en su partido ante el Burnley y en medio de su euforia corrió hasta la primera línea de espectadores para celebrar el tanto.

Lo curioso es que una aficionada lo abraza y, según se ve en un video subido en redes sociales, hace que el jugador coloque su cara sobre su pecho.

Según Yahoo, ” Una aficionada, con el empate del argentino, que se fue a celebrarlo con la grada, movida por la euforia del momento, cogió la cabeza de Higuaín mientras lo celebraba y la apretó contra su pecho. Un momento incómodo del que seguramente ni se diese cuenta, pero que está dando la vuelta al mundo”.

Higuain celebrates scoring the best way possible, by burying his face in a pair of boobs #CHEBUR #KRBFFH #CFC pic.twitter.com/T95Z4T7UXk