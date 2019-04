El profesor que da clases con el hijo de una alumna en sus brazos

Un profesor se ganó aún más el respeto de sus alumnos y en las redes sociales tras dar clases con el bebé de una alumna en sus brazos para que así ella pudiera tomar apuntes.

Fueron los estudiantes de la escuela de la localidad de Concepción en Tucumán, Argentina, quienes hicieron viral el gesto de Julio Cruz, un docente que lleva algo más de 30 años impartiendo “Teoría y gestión de las organizaciones”.

“Una alumna concurre al establecimiento escolar con su hijito y el profesor Julio Cruz la ayuda, teniendo a su bebé durante la clase”, escribió el usuario Ariel Bahiano Figueroa en su cuenta de Facebook y además compartió las imágenes del conmovedor gesto.

La alumna y madre del bebé, Moira Hinojosa, recalcó que desde el comienzo de su embarazo todos en la escuela “estuvieron a mi lado dándome apoyo y ayuda en los momentos que más lo necesitaba”.

“Cuando empecé a llevar a Santino ninguno de ellos me negó que él esté ahí junto a mí. Es más, no querían que falte en ningún momento para no dejar de verlo y el cariño siguió creciendo junto con él”, agregó Hinojosa.

“Él y ellos son un gran orgullo para la educación argentina. Son personas que no les importa el qué dirán de los demás y ayudan a quien lo necesita sin pedir nada”, puntualizó.

Fuente: 24 Horas Chile