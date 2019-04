Entrevista a Pablo Zambrano, Presidente de la Cámara de Industrias

Las cifras de desempleo en Ecuador son preocupantes, 268 mil personas perdieron su empleo adecuado durante el último año, según el INEC.

Para analizar esta situación nos acompañó Pablo Zambrano, Presidente de la Cámara de Industrias.

El funcionario aseguró que desde el sector empresarial han trabajado en varias propuestas para subsanar el panorama actual, la más fuerte es: “hacer un cambio a la legislación laboral que data de 1938 y que con la constitución del 2008 se ha hecho una camisa de fuerza; genera una presión inmensa en el mercado laboral”.

Sobre la dinamización del mercado laboral, Zambrano explicó: “hay que lograr un consenso entre empleadores y trabajadores y presentarlo a la Asamblea Nacional. La rigidez laboral es otro problema grave, se podría contratar por horas manteniendo el respeto a los derechos laborales”.

¿La contratación por horas como parte de la flexibilización laboral no ocasionaría despidos masivos? “Eso no puede suceder, no es que cualquier persona puede hacer cualquier tipo de trabajo. Para un empresario tener un trabajador durante 5, 10, 15 o 20 años es una inversión porque se convierte en socio de la empresa”.

Lo importante aquí es tener un diálogo entre los distintos actores aseguró Pablo Zambrano: “No olvidemos que el sector empresarial en Ecuador ofrece 9 de cada 10 empleos, por lo tanto también tenemos que hacer propuestas”.