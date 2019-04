Desde el año pasado, la escuela Tàber ubicada en Barcelona (España) sometió a revisión el catalogo de libros de su biblioteca general. Al llegar a la sección infantil, la asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) concluyó que alrededor de 200 cuentos infantiles son “tóxicos” para los niños.

Tras el análisis, la comisión determinó que el 30% de su biblioteca infantil contiene libros que reproducen patrones sexistas, en los que se incluyen títulos reconocidos como ‘Caperucita Roja’ , ‘La Bella durmiente’ y ‘La leyenda de Sant Jordi’, según la televisión municipal Betevé.

A pesar de esto, Anna Tutzó, una de las madres que forma la comisión que revisó el catálogo, prefirió no dar títulos ya que considera que no va por ahí el problema. Además agregó que el sexismo no solo está en el género literario sino también en el académico.”La sociedad está cambiando y es más sensible a la cuestión de género, pero esto no se está reflejando en los cuentos”, determinó.

La medida ha sido acogida por varias instituciones educativas de Barcelona como el colegio Montseny o la escuela Fort Pienc. De esta última, Estel Crusellas, presidenta de la AMPA, afirma que: “con cinco años los niños ya han consolidado los roles de género, saben qué es ser niño o niña y qué implica. Así que es esencial trabajar con perspectiva de género en la etapa infantil”.

Se prevé que estos centro trabajen en los próximos meses para adquirir nuevos libros que fomenten un contenido mucho más igualitario.

Fuente: El País