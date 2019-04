Hamilton gana y lidera el Mundial y Vettel da golpe de autoridad en Ferrari

El de Shanghái es uno de los circuitos favoritos para el británico Lewis Hamilton y este domingo aprovechó su superioridad en pista para ganar cómodamente y alcanzar el liderato del mundial en una carrera en la que Sebastian Vettel (tercero) dio un golpe de autoridad en Ferrari.



Hamilton firmó su sexta victoria en China en una carrera, la número 1.000 de la historia de la categoría reina del automovilismo, en la que adelantó en la salida a su compañero Valtteri Bottas (segundo), quien salía desde la ‘pole’.



Según explicó Bottas en una rueda de prensa, perdió la carrera “al comienzo” debido a que tuvo un pequeño “giro de ruedas” por la pintura de la línea de salida y salió ralentizado, aseguró el piloto. Sin embargo, logró acabar segundo y sentenciar el tercer doblete consecutivo para la escudería alemana.



En cabeza, desde la primera recta, Hamilton se limitó a seguir su ritmo y, sin cometer errores, consiguió la victoria 75 de su carrera y dejó atrás el mes en el que Bottas ha liderado la clasificación mundial, confirmando que él es el candidato número uno de Mercedes.



La carrera en el circuito de Shanghái, cuyas curvas forman el yin y el yang del equilibrio asiático, sirvió este domingo para equilibrar las fuerzas en las dos escuderías más potentes, Mercedes y Ferrari: hay números uno, Hamilton y Vettel, y segundos, Bottas y Charles Leclerc (Ferrari).



El joven monegasco, la nueva sensación del automovilismo, fue el peor parado de este cuarteto ya que, cuando iba tercero en la décima vuelta, tuvo que acatar las órdenes de equipo de Ferrari y dejar pasar en la recta a Vettel.



Tras las dudas desatadas en las últimas semanas después de que Leclerc adelantara al alemán en Baréin, a lo largo del fin de semana Ferrari ha dejado claro en numerosas ocasiones que su número uno es el cuatro veces campeón del mundo.



“Sebastian puede ir más rápido, déjalo pasar” se escuchó este domingo en la radio del piloto. Leclerc obedeció y dejó pasar a Vettel, quien se lanzó (sin éxito), a la caza de los Mercedes.



Vettel firmó finalmente el tercer lugar, su primer podio de la temporada, y tomó un respiro tras su mala racha. Y es que el alemán no se sube a lo más alto del podio desde agosto del año pasado, cuando ganó en el circuito belga de Spa-Francorchamps.



Finalmente el monegasco de 21 años finalizó quinto, por detrás del holandés Max Verstapen (Red Bull), y por delante del francés Pierre Gasly (sexto), quien se anotó el punto extra de la vuelta rápida (1:34,742).



Tras esta prueba, en la clasificación general Hamilton (68 puntos) le saca seis puntos a Bottas (62 puntos). Verstappen es tercero con 39 puntos, Vettel cuarto con 37 y Leclerc quinto con 36.



Fue una buena jornada para el mexicano Sergio ‘Checo’ Perez (Racing Point), quien consiguió acabar octavo, pero un pésimo día (de nuevo) para McLaren, ya que los dos monoplazas sufrieron las consecuencias de un accidente en la primera vuelta, protagonizado por el ruso Daniil Kvyat (Toro Roso).



El británico Lando Norris no pudo acabar mientras que el español Carlos Sainz fue 14 y consiguió acabar por primera vez una carrera al volante de su McLaren, que tantos problemas le dio a su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso en los últimos cuatro años.



“Paciencia y a seguir trabajando bien, que sigo confiando en que se están haciendo las cosas muy bien, estoy muy contento con el equipo, con cómo estamos trabajando, así que ya llegará”, apuntó el madrileño a los medios tras la carrera.



Tampoco fue una jornada plena para Renault, ya que el alemán Nico Hülkenberg no pudo acabar la carrera mientras que el australiano Daniel Ricciardo (ex Red Bull) fue séptimo y logró por tanto acabar una prueba por primera vez con la escudería francesa.



El campeón del mundo finlandés Kimi Räikkönen (con Ferrari en 2007) acabó noveno, mientras que la sensación tailandesa del automovilismo, Alexander Albon (Toro Rosso), consiguió la décima posición, pese a que su monoplaza quedó destrozado en los entrenamientos libres del sábado y no pudo disputar la clasificación.



La próxima carrera del Mundial, la cuarta prueba de las 21 que lo integran, se disputará el 28 de abril en Azerbaiyán, en el circuito de Baku.

Fuente: EFE