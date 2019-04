Hípsters dieron paso a amantes de electrónica en segundo día de Estéreo Picnic

En la segunda jornada del Festival Estéreo Picnic de Colombia los hípsters dan paso a los amantes de la electrónica, que encontraron en el cartel de este sábado la mejor excusa para bailar hasta altas horas de la madrugada.



La casi siempre habitual lluvia en Bogotá y su área metropolitana dio una tregua al inicio de la jornada de este sábado, permitiendo a los asistentes disfrutar de algunos de los conciertos de arranque, como el del canadiense Rhye, sentados sobre el césped del amplio Campo de Golf Briceño 18, a las afueras de la capital.



La nota de color del cartel estuvo a cargo del Grupo Niche, una institución de la salsa en Colombia que rompió con las líneas maestras de una jornada protagonizada por la electrónica.

Esas líneas tomaron cuerpo con el dj holandés Tiësto y el “dj set” de Disclosure, que se encargaron de caldear el ambiente antes del plato fuerte del día: la explosión bailable de Underworld.

La banda británica ingresó a toda prisa en el cartel del Estéreo Picnic para suplir la ausencia de The Prodigy y defraudaron al público de su primera presentación en el país andino.



Quienes compraron el abono al festival esperaban encontrarse con The Prodigy como cabeza de cartel del sábado, pero la trágica muerte de su cantante, Keith Flint, truncó sus ambiciones.



Los nostálgicos por el cartel de este viernes encontraron consuelo en los conciertos de Portugal.The Man, en el pop inocente de Erlend Øye y en el punk de FIDLAR, que abrieron sus horizontes en su último disco, “Almost Free”.



Durante la primera jornada, con la que se inició la celebración de los diez años del evento de música alternativa más grande del país, el protagonista fue el rapero estadounidense Kendrick Lamar, ganador de un premio Pulitzer.



En una memorable actuación, cargada de su habitual rap lírico y combativo, Lamar fue el encargado de cerrar el primer día del evento.



El artista nacido en Compton, California (EE.UU.), inició su concierto de 75 minutos con “DNA”, sencillo de su más reciente disco de estudio, “DAMN” (2017), que le valió un Premio Pulitzer de la música y cinco Premios Grammy, incluyendo el de mejor álbum de rap y el de mejor canción de rap con su éxito “Humble”.



Precisamente, fue con esa canción que llegó el clímax de la presentación del estadounidense, en donde también se interpretaron temas de su aclamado disco de estudio “To pimp a butterfly” (2015) como “Alright” o “King Kunta”.



“Lo escucho desde el colegio, eso fue hace siete años, en su tipo de música es el papá de todos, si te gusta esta música, te tiene que gustar Kendrick Lamar”, dijo a Efe Juan Sebastián Guzmán, uno de los visitantes capitalinos del festival.



Para dar paso a los momentos finales de su presentación, Lamar interpretó la canción “Swimming Pools (Drank)”, composición en la que relata su lucha contra el alcoholismo y cuestiona la relación entre la presión social y esa enfermedad.



Entretanto, la banda estadounidense de rock alternativo Twenty One Pilots, que también se presentó por primera vez en Colombia, realizó un emotivo espectáculo en el que sus éxitos “Stressed Out” y “Ride”, del álbum “Blurryface” (2015), fueron coreados de manera eufórica por los miles de asistentes al festival.



Otra de las bandas que conquistó a los asistentes fue la neoyorquina Interpol, que con su post-punk llenó el escenario principal del festival y emocionó a los aficionados.



En la jornada también hubo espacio para el grupo británico de música electrónica Years & Years, la banda australiana de dance Rüfüs Du Sol y la cantante mexicana de pop Ximena Sariñana.



La variada cuota colombiana, que contó con ritmos de jazz, pop, hip hop y rock, estuvo a cargo de The Kitsch, además de Alcolirykoz, Esteman y Mabiland, entre otros.

