Jóvenes indios se suicidaron tras reprobar el examen de admisión a la universidad

En el estado de Telangana, India, un grupo de 21 estudiantes se suicidó por recibir la noticia de que reprobaron el examen de admisión para la universidad.

Las muertes provocadas se registraron desde el 18 de abril y entre otros casos se registró la muerte de un joven que se arrojó debajo de un tren y de otro que se prendió fuego. Medios internacionales destacan que los jóvenes habrían estado deprimidos al no poder obtener un cupo para la educación superior.

Pero detrás de tantos reprobados habría un error del sistema de evaluación al que fueron sometidos los jóvenes indios. Los padres de los chicos organizaron protestas para que se revisara el sistema.

As many as 21 students have killed themselves since #Telangana Intermediate Examination results were announced. #ITVideo

More videos: https://t.co/NounxnP7mg pic.twitter.com/zWcyKgjkg0