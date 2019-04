Jugador de hockey marca un tanto con su boca

Joe Pavelski, capitán de los San Jose Sharks, marcó un gol para su equipo de Hockey y lo hizo de una particular manera.

El disco, que aparentemente se iba lejos del arco, fue desviado por la boca Pevelski y se metió en la meta marcando el tanto para los tiburones de San José.

Two moods: YAY but also OW. #PlayoffMode pic.twitter.com/KANajMWDkJ