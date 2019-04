La extraña derrota de Erdogan en Turquía: los mismos votos y menos poder

La pérdida de importantes alcaldías, como Ankara, Adana y Antalya, y la posible derrota también en Estambul, ha sido un duro golpe para el partido islamista AKP y su líder y presidente de Turquía, Recep Tayip Erdogan, que había planteado las elecciones locales del domingo como un plebiscito sobre su gestión.



Si se confirma el resultado preliminar en Estambul, donde el AKP ha impugnado el recuento, la metrópolis tendría por primera vez un alcalde socialdemócrata desde 1994, cuando Erdogan ganó las municipales con una formación islamista precursora del AKP.



El socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP) ha ganado también en Ankara, Antalya, Adana y Mersin, estas dos últimas hasta ahora en manos del derechista MHP, aliado del AKP.



Pero este retroceso en el mapa electoral no se debe a un descalabro en los votos del AKP, que sólo ha perdido un 1 % del voto desde las municipales de 2014, e incluso ha subido un 2 % en toda Turquía respecto a las nacionales de junio pasado.



Estos son los factores que pueden explicar este giro político, que puede tener consecuencias a nivel nacional.



1) Los problemas económicos. El descontento entre los turcos por la mala marcha de la economía, la crisis de la lira en agosto pasado, la alta inflación -un 25% en los últimos meses, el doble de lo habitual durante la década- y quizás cierto cansancio del discurso vehemente de Erdogan pueden haber hecho mella en el electorado.



2) Techo electoral. Por poca que sea la caída de votos, hay que ponerla en el contexto de una campaña en la que Erdogan ha tenido a su disposición una enorme maquinaria mediática, tanto pública como privada, que ha repetido su discurso sin cesar. El AKP y sus aliados han tenido cinco veces más tiempo en la televisión pública que los candidatos opositores. Pero pese a la titánica campaña y a la enorme red clientelar que ha creado con los años, el AKP no ha conseguido encontrar más votos que los que ya tenía. Sólo la alianza con el derechista MHP le ha permitido mantenerse cerca del 50 % de siempre.



3) Escisión entre los ultranacionalistas. La derrota del AKP se debe en buena medida al pobre resultado electoral de sus aliados ultranacionalistas del MHP, un partido que en municipios como Estambul renunció a presentar candidatos. Así, la suma de votos de AKP y MHP superó el 60 % a nivel nacional en 2014, pero sólo llegó al 53,6 % el año pasado, y ahora ha bajado al 51,6 %. La razón de esta bajada está en la escisión que sufrió esta histórica formación en 2017. Hasta entonces, el partido concentraba un fiel 13-16 % de un electorado adherido a la idea de una identidad turca islámica, pero opuesta al islamismo político y fundamentalista y, por ello, enfrentado al AKP. El acercamiento del partido a las posiciones de Erdogan causó una escisión y el nacimiento del nuevo partido IYI, que en las elecciones de 2018 se alió con el CHP.



4) Trasvase de votos hacia la izquierda. Se ha producido un trasvase de votos hacia la izquierda. El HDP, el partido prokurdo de izquierdas, decidió no presentarse en Ankara ni Estambul, ciudad esta donde el año pasado logró en 12 % de las papeletas, para favorecer así el voto útil en favor del CHP y lograr expulsar a los islamistas de la alcaldía.

