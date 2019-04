La historia de una anciana fanática de “Game of Thrones” que espera no morir antes del final

Una mujer de 95 años atrajo la atención de los usuarios de redes sociales al declararse una verdadera fanática de “Game Of Thrones”, y hoy espera ansiosa a que se estrene la temporada final de su serie favorita.

Eleonora Ludomilia Quiroz Venegas tiene siete hijos y fue bibliotecaria, y precisamente gracias a su trabajo fue que conoció el mundo de la fantasía en los libros. No es de extrañarse que sea también fiel seguidora de todo lo referente a “Harry Potter” y a “El Señor de los Anillos”.

A esta particular anciana no sólo le apasionan los libros, sino también el cine, en especial los superhéroes de Marvel, sobre lo cual su nieto asegura que ella “siempre está súper pendiente” y sabe con certeza la fecha en la que empieza Juego de Tronos: el 14 de abril.

“Incluso, solemos bromear y ella me dice ‘Ojalá no me muera antes de que termine para no quedarme con las dudas'”, agregó.

Su historia se conoció y llamó tanto la atención en redes sociales que un bar en el que emiten “Game of Thrones” la invitó a ver el estreno de la producción. “Díganle a esta notable señora, que si decide ir a ver el primer capítulo de la 8va temporada a nuestro bar, la cuenta de ella la pagamos nosotros!”, escribió el bar Glück en su cuenta de Facebook.

Fuente: 24 Horas Chile