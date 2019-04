La revelación de Zac Efron sobre su paso en ‘Baywatch’

En la más reciente versión de Guardianes de la Bahía, Zac Efron encarnó a un nadador olímpico musculoso y atractivo, como todos los principales personajes del filme.

Es más una de las críticas que recibió la película es que estuvo llena de exhuberantes cuerpos femeninos y masculinos que le restaban importancia a la historia, si es que hubo una, en el largometraje.

El cuerpo de Efron en ‘Baywatch’ fue motivo de debate en redes sociales y el mismo actor dijo que tuvo que pasar por un proceso intenso para ponerse así y que mantener esa tonificación, en especial del abdomen, requiere una serie de sacrificios que a largo plazo resultan insostenibles.

Zac Efron hizo esta revelación en su paso por el programa de su amiga Ellen DeGeneres.

«Es un poco más grande que yo, es demasiado», confesó el intérprete en cuanto le mostraron su réplica. «Chicos, no intentéis poneros así. De hecho, eso es irrealista para cualquier hombre, os lo digo yo. Para esa película me hinché y aumenté de talla, pero no quiero que nadie piense que ese es el aspecto que cualquiera debería tener. Sed vosotros mismos, con vuestra musculatura. No quiero contribuir a glamourizar esto», dijo Efron.