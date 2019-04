La música y las matemáticas tienen una relación natural e incuestionable. Las dos necesitan de creatividad, ingenio y mucha práctica para lograr su desarrollo. Ambas especialidades mantiene lenguajes universales, abstractos y requieren de un aprendizaje para poder descifrarlos.

Por esto, existen personajes musicales reconocidos que, combinando estos conocimientos, se convirtieron parte importante de la historia musical:

Arthur Garfunkel ( Simon and Garfunkel )

En los 60’s, Arthur Garfunkel perteneció al dúo musical llamado Simon and Garfunkel, los cuales interpretaron grandes éxitos como «The sound of Silence», «Mrs Robinson» o «Bridge over troubled water». Sin embargo, muy aparte de la fama musical de «Art», él estudió en la Universidad de Columbia, se graduó en Historia del Arte y obtuvo el máster en Matemáticas.

Fotografía/Amazon

Jon Buckland (Coldplay)

Guitarrista y fundador de Coldplay, Jonny, estudió astronomía y matemáticas en el University College de Londres. Fue ahí donde conoció a Chris Martin, estudiante de Cultura Antigua. Siendo amigos, emprenderían un éxito con la banda Coldplay. Canciones como Twisted Logic, Square One, Proof, Major Minus y 42, son temas que hacen referencia a las matemáticas.

Fotografía/Kevin Winter,Getty Images

Brian May (Queen)

Tal vez, el más reconocido de todos por pertenecer a la banda Queen, Brian compuso varias canciones como icónicas en el mundo del rock como «Now I’m here», «We will rock you», «Flash», entre otras.

Brian no solo es un gran músico, sino que también es todo un «cerebrito», ya que estudió matemáticas y física en el Imperial College de Londres, se graduó en física en 1968 y empezó su tesis doctoral en astrofísica en 1971, la cuál fue terminada en el 2007 por estar de gira con Queen y además publicó un libro con Sir Patrick Moore titulado Bang! The complete history of the Universe.

Fotografía/ Standard.co.uk, Rex

Philip Glass (Compositor)

El famoso compositor que desarollo piezas musicales utilizando fórmulas matemáticas. Siendo un adolescente de 15 años, Philip empezó a estudiar matemáticas y filosofía en la Universidad de Chicago, graduándose de esta especialidad a los 19 años.

Si no te suena el nombre a lo mejor hayas escuchado una de sus composiciones principales La Bella y la Bestia de 1994, además de haber desarrollado diferentes bandas sonoras para películas como Kundun, Truman Show, Las horas, El ilusionista, etc.

Fotografía/ Jack Mitchell,Getty Images

Barbara Hendricks (Solista)

La cantante soprano y jazz que se graduó en matemáticas de la Universidad de Nebraska-Lincoln, tiene en su haber la frase: “Las matemáticas sirven para todo en la vida, ya que te enseñan a razonar, resolver problemas, pero sobretodo, me han dado la disciplina para mí misma, una disciplina que no es para nada opresiva, sino que me facilita ser libre”.

Hoy con 70 años de edad, también es reconocida por su activismo por los derechos humanos.

Fotografía/ Flickr

Fuente: undiamasculto.com