María Antonieta de las Nieves hizo nuevas revelaciones sobre Roberto Gómez Bolaños

María Antonieta de las Nieves, más conocida por su papel de la Chilindrina en El Chavo del Ocho, reveló que su sueldo cuando participó en las producciones de Roberto Gómez Bolaños no era bueno.

En su libro autobiográfico, la actriz mexicana dijo que Bolaños «no tenía contentos» a los miembros del elenco.

Cuando la actriz decidió salir en búsqueda de nuevos aires y un ingreso mayor de dinero, la relación con Gómez Bolaños se resquebrajó y nada volvió a ser igual entre ellos.

Según Yahoo María Antonieta de las Nieves reveló un pasaje oscuro que estaba relacionado con su salida de la vecindad y cómo reaccionó por los derechos del personaje de la Chilindrina.

«Recuerdo que lo fui a ver y lamentó mi decisión, pero entendió mi situación y dejó entrever que podría regresar cuando quisiera porque mi lugar no lo iba a ocupar nadie. Cuando registré el personaje él me llamó enojado y me amenazó con no trabajar más en ningún lado. Hasta me exigió que me pusiera de rodillas y le pidiera perdón».