Medios buscan acceso a una comparecencia de Harvey Weinstein

Varias organizaciones noticiosas están luchando por tener acceso a una comparecencia de Harvey Weinstein en la corte que los fiscales y la defensa quieren mantener a puerta cerrada.

Las organizaciones, que incluyen a The Associated Press y el New York Times, argumentaron en documentos de la corte presentados el lunes que las partes no han cumplido los altos estándares legales para vetar a los medios de comunicación y al público de la audiencia del viernes en el caso de abuso sexual del desacreditado magnate del cine.

Los fiscales argumentan que la audiencia debe realizarse en privado para proteger el derecho de Weinstein a un juicio justo y la privacidad de las mujeres cuyas acusaciones en su contra no son parte del caso penal subyacente. Los abogados de Weinstein dicen que la cobertura noticiosa podría contaminar al jurado.

Los fiscales quieren que las mujeres declaren en junio en el juicio de Weinstein para mostrar que el productor tenía un patrón de violencia sexual contra mujeres. También esperan discutir evidencia que podría usarse contra Weinstein si éste rinde declaración.

Un abogado de las organizaciones noticiosas, Robert Balin, argumenta que una audiencia a puerta cerrada no serviría para salvaguardar el derecho de Weinstein a un juicio justo porque ya se ha reportado ampliamente sobre las acusaciones de más 80 mujeres. Muchas de esas mujeres, como las actrices Mira Sorvino y Ashley Judd, han decidido ser identificadas.

“Claramente, no hay ninguna base racional, mucho menos ‘circunstancias convincentes’, que puedan justificar el esfuerzo de las partes por suprimir esta información ahora que es de dominio público como resultado de la intensa cobertura noticiosa”, escribió Balin en el documento.

Balin calificó el cierre del juzgado como un “remedio extremo” y argumentó que la audiencia debería ser tan abierta como sea posible.

Weinstein está acusado de violar a una conocida suya no identificada en un cuarto de hotel en 2013 y de realizarle sexo oral por la fuerza a otra mujer en 2006. Esas mujeres no han aceptado ser identificadas públicamente. La Associated Press no identifica a personas que dicen haber sido víctimas de violencia sexual a menos que éstas se pronuncien públicamente.

Weinstein ha negado todas las acusaciones de sexo no consensual en su contra. Se declaró inocente y está libre tras pagar una fianza de un millón de dólares. Su juicio comenzaría el 3 de junio.

En enero, Weinstein contrató al abogado de Casey Anthony, Jose Baez, para encabezar un nuevo equipo defensor luego que su abogado previo perdió un arduo intento por conseguir que se desestimara el caso. Anthony, quien estaba acusada de matar a su pequeña hija, fue absuelta de cargos de asesinato.

El juez James Burke dijo que escucharía los argumentos de los abogados de las organizaciones noticiosas justo antes del inicio de la audiencia del viernes. Los abogados, en su solicitud, pidieron ser escuchados antes para que puedan apelar si el juez falla en su contra.

Las organizaciones noticiosas también están solicitando que los documentos clasificados en el caso se hagan públicos y que futuros documentos, incluso aquellos sellados, se incluyan en la lista de casos para que “el público y la prensa sean rápidamente notificados de la existencia de tales materiales”.