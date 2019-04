México deporta a Cuba un segundo grupo de 51 migrantes ilegales

México envió a Cuba un segundo grupo de 51 migrantes ilegales, entre ellos madres con niños, que llegaron a La Habana dentro de los acuerdos de migración entre ambas naciones, informan este sábado medios oficiales de la isla.



Los cubanos deportados salieron del país legalmente hacia territorios centroamericanos, pero se convirtieron en migrantes irregulares durante su recorrido por México hacia Estados Unidos, el destino de la gran mayoría de los isleños, indica el diario estatal Granma.



Muchas de las vías utilizadas por los migrantes están “vinculadas a fenómenos como el tráfico ilícito de personas, la trata, la extorsión y manipulación y el engaño”, señala el órgano del gobernante Partido Comunista de Cuba (único legal).



Este es el segundo grupo de cubanos deportados desde México en menos de dos semanas.



El pasado 27 de marzo llegaron a la capital cubana a bordo de un avión de la Policía Federal Mexicana 66 migrantes cubanos, entre ellos 45 hombres, 20 mujeres y una niña de 11 años.



Las autoridades cubanas explicaron que los recién llegados podrán regresar a sus domicilios, excepto aquellos que tengan deudas con la justicia.



Los deportados no encontrarán “ningún impedimento para viajar nuevamente”, reiteraron.



Cuba y México firmaron un acuerdo en 2008 y un memorando en 2015 con el fin de “garantizar un flujo migratorio legal, ordenado y seguro entre ambos países” así como “combatir y prevenir la trata de personas y otros delitos asociados a la migración” en México.



México ha sido desde hace algunos años uno de los principales destinos de los cubanos que buscan llegar a Estados Unidos, cuyo Gobierno canceló en enero de 2017 la política “pies secos/pies mojados” que brindaba la residencia permanente a los ciudadanos de la isla que tocaban territorio de ese país.



Sin embargo, desde que Panamá y Nicaragua flexibilizaron en 2018 sus requisitos de viaje, muchos isleños han usado estos países como punto de partida para el viaje hacia territorio estadounidense.



“El Gobierno cubano ha rechazado de forma reiterada los obstáculos impuestos por EE.UU. para impedir el flujo legal de viajeros cubanos hacia ese país”, insistió la nota publicada en Granma.



El diario estatal señaló como perjudicial el cierre de los servicios en el Consulado estadounidense en La Habana como consecuencia de los misteriosos incidentes de salud sufridos por diplomáticos de ese país, que aún no han sido esclarecidos.



Esta decisión “dificulta el otorgamiento de visados a las familias cubanas y, por tanto, influye en la decisión de quienes se someten a una travesía irregular, insospechada y peligrosa para sus vidas”, asegura el texto.



Cuba y EE.UU. viven una etapa de renovada tensión en sus relaciones bilaterales desde la llegada a la Casa Blanca del republicano Donald Trump.



En marzo pasado Estados Unidos redujo drásticamente el tiempo de validez de la visa de no inmigrante para los cubanos con el fin de igualar la validez de las visas concedidas por el Gobierno cubano a los ciudadanos estadounidenses.



La categoría de visa B2, que permite realizar visitas familiares, de turismo, para tratamiento médico y propósitos de viaje similares, era otorgada hasta ahora a los cubanos por un máximo de cinco años con múltiples entradas a territorio estadounidense.



La Cancillería cubana rechazó la medida, a la que considera un “obstáculo adicional” para los numerosos isleños con familiares en esa nación.

Fuente: EFE