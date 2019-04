Mira con quién le habría sido infiel el príncipe William a Kate Middleton

Ya no solo es un rumor; ahora ha surgido una supuesta foto que comprobaría que, el príncipe William fue infiel a su esposa, Kate Middleton.

En la imagen compartida en Twitter se ve a un hombre, que aseguran es el Duque de Cambridge, besando a Rose Hanbury. El problema es que en la foto el supuesto William está fuera de foco y no se le ve la cara, por lo que no hay una prueba irrefutable de que sea él .

Y aunque esta imagen no sea la prueba contundente de que cometió adulterio, People en Español reveló que la duquesa habría dado la orden para que la mujer captada por las cámaras no asistiera a ningún evento ni celebración familiar, pese a la gran amistad que los unió en el pasado.

Rose Hanbury es marquesa de Cholmondeley. Está casada con David Rocksavage y ambos eran vecinos de Kate en Anmer Hall. Hasta el momento no se sabe qué fue lo que causó la ruptura entre ambas, pero ya trascendió que Kate dio la orden de ya no frecuentarlos.

A continuación te mostramos fotos de Rose Hanbury

La cuenta de Twitter All The Royals of the World asegura que en vano fueron los intentos de Williamde intentar reconciliarlas, por lo que se da a entender que esta decisión de su esposa obedece a los celos.

Supuestamente Kate habría notado algo extraño entre su amiga y su esposo por lo que inmediatamente le exigió a William que la excluyera de todo su círculo de amistades.

Sin embargo, hasta el momento, ningún integrante de la familia real ha salido al frente para poner fin a los rumores.

Fuente: quien.com/larepublica.pe