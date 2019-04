Murray asegura que ya no siente dolor y deja la puerta abierta a Wimbledon

El tenista británico Andy Murray ha asegurado este domingo que ya no siente dolor, después de someterse a una operación de cadera a principios de año, y podría estar listo para competir en el próximo Wimbledon.



El dos veces campeón del torneo de hierba, que inauguró este domingo el maratón de Londres, reconoció a la BBC 4 que aunque ya no tiene molestias aún no se encuentra al cien por cien.



Con todo, sostuvo que tiene que «ver lo que pasa» y que no siente «presión para volver» aunque, si su cuerpo está bien intentará regresar al circuito profesional, lo que deja la puerta abierta a su regreso al All England Club el próximo mes de julio.



Los problemas físicos le habían llevado a declarar al comienzo del pasado Abierto de Australia, último torneo que disputó, su intención de retirarse este año, previsiblemente tras la disputa del Slam londinense.



El escocés explicó entonces que los dolores de cadera que ha arrastrado desde hace dos años le habían impedido recuperar su máximo nivel, que alcanzó a finales de 2016, cuando alcanzó el número uno del mundo.



Murray, de 31 años, posee 45 títulos individuales, entre ellos dos Wimbledon (2013 y 2016), un Abierto de Estados Unidos (2012), fue campeón de las Finales ATP (2016) y consiguió dos medallas olímpicas de oro (2012 y 2016).

Fuente: EFE